10h10: O Chelsea abriu a porta de saída a Kepa e o guarda-redes está agora no mercado





9h30: Pochettino chegou aoe já começou a fazer as suas 'listas de necessidades' para a equipa:estão no topo.8h55:está a ser uma das grandes sensações desta temporada na Premier League e pode estar prestes a 'mudar de ares'. Segundo o 'The Sun', oavançará com uma proposta pelo jogador do8h47: Ruslan Malinovskyi, médio do Atalanta, está na mira do Inter8h41: O, de José Mourinho, está interessado na contratação de, médio do, mas segundo o 'Express', não haverá negócio neste mercado de inverno8h30:já está a procura de outra equipa perante a falta de confiança dada por Zidane noSegundo a 'Marca', oe oestão entre os possíveis destinos- A chegada depara o ataque doà próxima época abre a porta de saída a- A imprensa brasileira noticiou uma hipotética sondagem dopor, lateral-direito de 25 anos do, emprestado ao. No entanto, segundo garantiu fonte do Sporting a, o rumor em torno do internacional colombiano "não tem fundamento" vai ser jogador doe vai sê-lo a título definitivo, isto depois de ter conseguido cessar mais cedo do que o previsto o empréstimo aoe de se ter desvinculado (finalmente) do. A duração do contrato ainda não é conhecida, massabe que o criativo brasileiro tem acordo com os minhotos para um contrato de longa duração, possivelmente válido até junho de 2025 Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências