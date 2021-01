9h30 - Lucas Piazón vai assinar pelo Sp. Braga. Será o primeiro reforço de inverno do clube arsenalistas.





Bonjour @HallerSeb



Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien — AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2021

9h20 - Maicon, de 39 aoos, está de regresso ao futebol europeu para jogar na quarta divisão italiana. O lateral brasileiro já se encontra em Itália para assinar pelo Sona. "Estou muito feliz por voltar", disse no aeroporto.9h15 - Oassegurou a contratação de. O avançado vai assinar um contrato válido por quatro temporadas e meia. O clube holandês pagou 22,5 millones de euros ao West Ham.9h10 -empresário de, revelo ao 'As' os motivos da rotura das negociações entre o Nápoles e o Atlético Madrid: «Nem o Atleti nem ninguém paga o que pedem por Milik".9h01 - Sesair por empréstimo para o Atlético Madrid, oquergarante o 'L'Équipe'.8h55 - O 'L'Équipe' avança que o jogador que oquer por empréstimo para o lugar de Diego Costa é8h40 - De acordo com o 'Footmercato',está na agenda do8h35 - Oainda não encontrou substituto para Diego Costa. Na impossibilidade de contratar Milik, a ideia passa agora pela chegada de um '9' por empréstimo.Consulte aqui tudo o que se passou quinta-feira 8h20 -têm tudo alinhavado para queseja jogador do emblema che, por empréstimo das águias, até ao final da temporada. Contudo, essa mudança está umbilicalmente dependente da chegada de Lucas Veríssimo ao Benfica, tal como Jorge Jesus já garantiu. Por isso, o central formado no Benfica Campus já desespera por ingressar no novo clube o quanto antes, para se ambientar à nova forma de trabalho e à nova realidade.8h19 - Em Alvalade, continua de pé a ideia de contrata r mais umpara o ataque. Dadas as condicionantes financeiras, no entanto, os dirigentes leoninos estão a estudar as soluções viáveis, e uma possibilidade de acelerar o processo pode passar pela venda de um jogador nas próximas semanas, um cenário que só será concretizado mediante algumas condições.8h15 - Oconta com a vontade decomo argumento fundamental para garantir a sua contratação nesta janela do mercado. A vontade demonstrada pelo brasileiro, de 23 anos, junto do seu entorno promete ajudar a acelerar um processo que, como se sabe, enfrenta alguns obstáculos.8h12 -. O médio, de 20 anos, tem tudo acertado com os arsenalistas, devendo ser oficializado em breve como reforço. Formado no Manchester United, McGhee esteve recentemente à experiência na equipa de sub-23 do Newcastle, tendo realizado três encontros. Agora, ruma ao Minho à procura de uma oportunidade para se afirmar ao mais alto níve8h08 -tem sido pouco utilizado na Luz e poderá rumar ainda em janeiro à Major League Soccer , o principal campeonato dos Estados Unidos. O médio português contratado por 5,25 milhões de euros ao Moreirense é seguido de perto pelo. O emblema canadiano colocou mesmo o jogador numa lista prioritária e, sabe Record, já houve contactos com os dirigentes encarnados.8h05 -O quer tentar garantir quenão fica disponível para disputar pelo Santos a final da Taça Libertadores (30 de janeiro) assim o Peixe lá chegue – na 1ª mão das meias-finais, empatou a zero com o Boca Juniors e tem tudo em aberto para carimbar o passaporte.8h03 - O já encontrou colocação paraO lateral-esquerdo, de 26 anos, voltou a Espanha para representar o San Fernando Club Deportivo, emblema do terceiro escalão8h01 - está próximo de ser reforço doO extremo do Brest, de França, é desejado pelo emblema minhoto e as partes estão em negociações. A confirmar-se a concretização do negócio, tudo indica que Heriberto irá regressar a Portugal cedido pelo emblema francês. O jogador, recorde-se, já alinhou na equipa B do Benfica, no Moreirense e no Boavista.7h59 -aodos Emirados Árabes Unidos, até ao final da época, com uma opção de compra de 40 milhões de euros. Ao que Record apurou, o negócio dos dragões com o clube treinado pelo português Pedro Emanuel ficou fechado esta quinta-feira. O nosso jornal já tinha dado conta de que o avançado japonês estava de saída neste mercado de inverno.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar tudo o que se passa no mercado. Siga tudo ao minuto.