8h44 - Paulo Fonseca volta a ver o seu trabalho posto em causa. Após a eliminação da Roma da Taça de Itália, num jogo em que o treinador português fez seis substituições, os adeptos mostraram-se furiosos e envergonhados com a exibição da equipa, pedindo satisfações tanto a jogadores como ao treinado





8h40 - O 'Bild' anuncia quejovem estrela do Bayern Munique cobiçado por vários clubes europes, exigiu receber 6 milhões de euros por ano ao clube alemão.8h32 - Mourinho não convocoufrente ao Sheffield United, o que foi a gota de água para o inglês. Segundo a Sky Sports, o médio está a, que o quer adquirir num empréstimo até final da época, sem opção de compra. A decisão final será do dono dos spurs, Daniel Levy. Já o ex-jogador Stan Collymore criticou o português por convocar Gedson e não Alli: "Uma humilhação vergonhosa que é um ato ditatorial!" *8h27 - Opretende contar compor empréstimo, o que agrada ao extremo argentin o... mas não à direção do Benfica. As águias preferem vender o jogador em definitivo e, por agora, resistem à investida do clube espanhol. Tal como Record já avançou, a SAD encarnada tem praticamente fechado um acordo com o New York City, num negócio que pode render entre 8 e 10 milhões de euros. No entanto, Cervi continua sem estar convencido.8h15 - Depois de o jornal ‘Marca’ ter garantido que o Real Madrid tinha assegurado, o pai e agente do austríaco, George Alaba, desmentiu a notícia e frisou, ao ‘Bild’, que ainda nada está certo. Há até quem o coloque na rota do... Barcelona. Por outro lado, o técnico Hansi-Flick ainda acredita que Alaba possa ficar no Bayern Munique, cuja ligação cessa em junho.8h10 - Oapresentará brevemente uma proposta de renovação contratual a, que está ligado ao clube até 30 de junho de 2022. Segundo o ‘As’, os colchoneros pretendem prolongar o contrato de ‘El Cholo’ por mais duas épocas, ou seja, até 2024. A mesma publicação dá conta de que Simeone se tornou o técnico mais bem pago do Mundo aquando da última renovação - aufere 32 M€ por ano -, mas que estará disposto a reduzir o seu salário, condição imposta pelo Atlético Madrid, tendo em conta a atual situação pandémica.8h05 -ode estar de saída do Belenenses SAD. Os azuis já receberam propostas concretas e a necessidade de vender, aliada ao facto de o jogador ter perdido preponderância na equipa, pode facilitar o negócio. A grande questão é o valor, pois o passe do colombiano é partilhado com o Ajax, que investiu 6 milhões de euros em 2016.8h02 -vai treinar o Gaziantep FK, atual 3º classificado no campeonato da Turquia, a quatro pontos do líder Besiktas. O treinador português, de 48 anos, assina um contrato válido por uma temporada e meia, ficando o clube com a opção de prolongar o vínculo por mais um ano O técnico luso sucede a Marius Sumudica, despedido no dia 10 após a derrota (1-2) com o Sivasspor. Depois da aventura no Brasil, ao leme do Vasco da Gama, Ricardo Sá Pinto tem pela frente um ambicioso desafio na equipa onde evolui André Sousa.8h01 - O Newell's Old Boys fez uma proposta com vista à contratação desegundo o site 'Sin Mordaza'. De acordo com esta fonte, o clube argentino precisa de reforçar o eixo defensivo para preparar a segunda edição da Taça Diego Armando Maradona e a Taça Sul-americana 2021. Nesse sentido, o central do Benfica é visto como uma boa opção.Bom dia! Arrancamos aqui com o acompanhamento de mais um dia de mercado. Siga ao minuto.