há 43 min 08:56

André Almeida será 'reforço' para Jorge Jesus

Operado no final de outubro do ano passado para debelar uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, André Almeida está na reta final da sua recuperação. O lateral, de 30 anos, já estará clinicamente apto aquando do arranque dos trabalhos para a próxima época – estão agendados para o final do mês que vem –, tentando assim voltar a ganhar o lugar que vinha sendo seu até à dita lesão grave. Leia mais aqui