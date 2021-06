há 59 min 08:55

Dínamo Kiev e Sassuolo querem Ivanildo Fernandes





Ivanildo Fernandes, central de 25 anos que na época 2020/21 esteve cedido aos espanhóis do Almería, emblema que falhou a subida à primeira divisão do futebol espanhol – foi afastado pelo Girona, nas meias-finais do playoff –, tem mais dois clubes interessados na sua transferência: ao que Record apurou, o Dínamo Kiev, campeão ucraniano, e o Sassuolo, que terminou a Serie A na oitava posição, perguntaram em que condições podiam garantir os serviços do defesa, que termina contrato com os leões no final da próxima época.