Blindagem do FC Porto começa atrás: reforço do sector recuado





Dizem os ‘livros’ do futebol que as equipas se constroem de trás para a frente, e Sérgio Conceição não poderia concordar mais com a ideia que está implícita, ou já não tivesse confessado, em mais do que uma ocasião, preferir uma vitória por 1-0 do que 4-3. E a verdade é que as mais recentes manobras do FC Porto no mercado de transferências denotam uma preocupação especial com a composição da defesa para 2021/22.