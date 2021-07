há 50 min 08:15

Ugarte em exclusivo a Record: «Há interesse do Sporting e transferência é possível»



Depois de Record ter noticiado que a prioridade do Sporting para o presente defeso passou a ser a contratação de Ugarte – Wass, ala direito do Valência, só se resolve depois do Euro e as negociações com o Inter Milão por João Mário caíram –, o médio do Famalicão falou em exclusivo ao nosso jornal para reforçar precisamente o interesse dos leões nos seus serviços, garantindo, apesar de não querer entrar em pormenores, que a mudança poderá concretizar-se. Saiba mais aqui.