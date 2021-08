há 43 min 08:40

Flamengo e Arrascaeta não se entendem na renovação de contrato

Segundo o 'Globoesporte', Flamengo e Arrascaeta ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre a renovação do contrato do jogador. Em cima da mesa estava uma extensão do vínculo até 2025 e, embora tenham acordado quanto ao aumento salarial, a compra dos 25% dos direitos económicos que pertencem ao Defensor Sporting, do Uruguai, continuam a ser um entrave.