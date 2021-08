há 42 min 08:17

Fransérgio conta até nova ordem e ainda não esvaziou o cacifo em Braga



Luís Vieira

Fransérgio despediu-se em lágrimas dos adeptos do Sp. Braga, fazendo questão de beijar o relvado e de dar uma volta olímpica ao estádio no final do jogo com o Sporting. O anunciado adeus do brasileiro pode não ser definitivo, uma vez que a SAD minhota espera ainda pelas indispensáveis garantias bancárias para oficializar a transferência já acertada com o Bordéus.