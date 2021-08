há 58 min 08:27

Benfica ofereceu a Wendell um salário 60% superior ao que vai auferir no FC Porto





Wendell assinou até 2025 com o FC Porto e pôs as águias na fervura. O Benfica ficou desagradado com a situação, pois entende que identificou primeiro o jogador e que o FC Porto só avançou para a sua contratação por causa da pressão feita por Sérgio Conceição, no fim do jogo em Famalicão. Record sabe que é admitida a existência de um contacto direto com Wendell, feito anteontem por elementos do Benfica, para perceber em que pé estava a sua situação e se ele já se tinha comprometido com o FC Porto. Leia mais aqui.