há 1 horas 08:18

Gonzalo Plata está a ser negociado



Sporting

Gonzalo Plata poderá rimar com novidades ainda esta semana, pois é provável que a cedência do futebolista, neste caso a título de empréstimo, fique resolvida nos próximos dias. Fiorentina, Espanyol e Cádiz, estão interessados no seu concurso.