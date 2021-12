há 1 horas 08:41

Galatasaray confirma desejo de Gedson



Luís Manuel Neves

O presidente do Galatasaray, Burak Elmas, confirmou o ataque a Gedson no mercado de inverno e garantiu que a vontade do médio continua a passar por um regresso a Istambul. O dirigente conta com esse fator para facilitar o negócio com o Benfica e acredita que só falta mesmo a aprovação das águias. Leia mais aqui.