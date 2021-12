há 1 horas 09:20

Everton está farto e ameaça sair do Benfica





Cansado de ver Everton a jogar fora da sua posição de origem e também da presença irregular no onze, o empresário do extremo ameaça com a saída do brasileiro. A gota de água de Márcio Cruz foi o desafio com o Sp. Covilhã, anteontem, em que o camisola 7 arrancou como ala-direito. O Benfica qualificou-se para a final four da Allianz Cup, mas o jogador não escapou aos assobios dos adeptos. Feliz com o sucesso da equipa, ficou sentido com a contestação. "Se continuar assim, vamos ter de tirar o jogador daí, para que o Benfica não fique prejudicado", deixa claro o empresário, a Record.