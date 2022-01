há 39 min 08:39

Nápoles furioso com Insigne

Os dirigentes do Nápoles estão furiosos com Lorenzo Insigne, capitão da equipa formado nas escolas do clube, que está de saída para o Toronto no final da época. A 48 horas do importante jogo de amanhã da Serie A, com a Juventus em Turim, o jogador foi apanhado pelas televisões num hotel em Roma, para assinar o contrato que o vai vincular à formação da MLS até 2027.