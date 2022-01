há 1 horas 08:34

Tomás Ribeiro vai ser apresentado hoje no Grasshopper



Luís Manuel Neves

Tomás Ribeiro vai ser apresentado hoje no Grasshopper, atual 6º classificado da 1ª Liga da Suíça. O defesa português, de 22 anos, ultimou ontem os pormenores do contrato que o vai ligar aos gafanhotos durante as próximas três épocas e meia - na véspera já tinha realizado exames médicos - e será hoje oficialmente apresentado.