SAD do Sp. Braga vai segurar Guilherme Soares



Luís Vieira

Guilherme Soares foi um dos jovens promovidos definitivamente ao plantel principal do Sp. Braga no início do corrente mês e o seu contrato atual até termina no final desta temporada. Mas sabe Record que esse é um cenário irá mudar muito em breve, já que é intenção da SAD segurar mais um jovem valor da formação arsenalista, de 20 anos.