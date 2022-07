há 54 min 08:24

Veron e Helinho são prioritários para o FC Porto



Reuters

Gabriel Veron, do Palmeiras, é o reforço para as alas do ataque que corresponde às pretensões de Sérgio Conceição, num processo que já estava em curso mas terá de ser agora acelerado após a saída de Francisco Conceição para o Ajax. Se o negócio não se realizar, a principal alternativa identificada pelo FC Porto é Helinho, ala do Red Bull Bragantino, de 22 anos, que está cotado em 6 milhões de euros no Transfermarkt. Saiba tudo aqui.