há 46 min 08:50

Luiz Júnior reúne maior potencial para a baliza do FC Porto





Luiz Júnior, guarda-redes do Famalicão, é o alvo do FC Porto que reúne maior potencial e, por isso, seria o preferido de Sérgio Conceição para a vaga de Marchesín. No entanto, o elevado valor pedido pelo Famalicão para o libertar, na ordem dos 10 milhões de euros, coloca-o como um desejo muito difícil de concretizar no imediato.