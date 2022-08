há 1 horas 08:23

Pedro Silva chega ao Estoril vindo do Vizela

Pedro Silva rescindiu com o Vizela e vai tornar-se reforço do Estoril. O guarda-redes de 25 anos assinará um contrato com os canarinhos válido até 2025 e aumenta as opções do técnico Nélson Veríssimo, goradas as aquisições de Megiolaro (Grémio) e Hugo Souza (Flamengo). Leia mais aqui.