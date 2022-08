Prosseguem as negociações entre Manchester United e Rabiot

O Manchester United e Veronique Rabiot, mãe e agente do médio da Juventus Adrien Rabiot, vão retomar as negociações este domingo e tudo parece estar bem encaminhado, avança o jornalista italiano, Fabrizio Romano. Os dois clubes já têm tudo acordado, com os red devils a pagar cerca de 18 milhões de euros à ‘vecchia signora’.

Manchester United want to push for Adrien Rabiot as new round of talks will take place soon with his mother and agent Veronique. All parties involved are now really confident to get the deal done. #MUFC



Juventus are waiting as €17/18m deal has been already agreed. pic.twitter.com/ZlaCsvSu3u