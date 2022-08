há 1 horas 08:22

Nakajima ainda pendente



Lusa

O desejo do Portimonense em contar com o japonês Nakajima por mais uma época, emprestado pelo FC Porto, só deverá ter um desfecho perto do encerramento do mercado, dada a complexidade do processo, que inclui ainda o Al Duhail, do Qatar, detentor de metade do passe. Os algarvios confiam num final feliz, contando também com a vontade do jogador, que se sente feliz e em casa em Portimão.