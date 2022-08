há 52 min 09:04

Xeka e Róger fora dos planos do Sporting

Com a chegada de Alexandropoulos, o Sporting preenche a vaga de Matheus Nunes e deve encerrar, de vez, a porta de entrada do plantel principal. Ainda assim, na contagem decrescente para o fecho do mercado, a 1 de setembro, as especulações em torno de possíveis reforços vão subindo de tom. Para além da insistência em torno de Cristiano Ronaldo, mais dois nomes foram colocados entretanto no radar leonino: Xeka, médio que está livre após terminar contrato com o Lille, e Róger Guedes, avançado do Corinthians. Nem um nem outro, sabe Record, estão (ou estiveram) nos planos do Sporting.