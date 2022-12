há 1 horas 08:14

Proposta do Chelsea por Enzo ronda os 130 milhões



Luís Manuel Neves

Especialmente no último mês, foram vários os clubes que se chegaram à frente e perguntaram por Enzo. Record sabe que o Chelsea foi um dos emblemas que formalizaram mesmo uma proposta junto do Benfica, ainda antes do Natal. Os blues, no oitavo posto da Premier League, têm o argentino há já algum tempo referenciado e estão dispostos a desembolsar perto de 130 milhões de euros de maneira a garanti-lo já na segunda metade da temporada.