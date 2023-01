Tottenham tinha testes médicos de Porro agendados para hoje

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, avança que o Tottenham tinha os testes médicos de Pedro Porro agendados para hoje, mas que o Sporting alterou detalhes/condições do acordo mesmo antes da assinatura dos documentos.

Pedro Porro ?? #THFC



Tottenham had medical tests booked today in order to complete the deal, agreed on Saturday as player said goodbye to the fans.



Sporting changed details/conditions of the deal right before signing documents.



Talks continue today to resolve the issues. pic.twitter.com/Fx4cuRSmsw