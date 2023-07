Riyad Mahrez terá chegado a acordo com outro clube saudita

Depois de ver falhada a sua transferência para o Al-Hilal, o argelino Riyad Mahrez já terá chegado a acordo com um outro clube da Arábia Saudita.

Segundo o jornalista Rudy Galetti, o extremo de 32 anos já tem tudo apalavrado para assinar contrato com o Al-Ahli, clube que recentemente oficializou a contratação do brasileiro Roberto Firmino (ex-Liverpool).

A confirmar-se esta contratação, Riyad Mahrez será o segundo reforço do Al-Ahli proveniente da Premier League para a temporada 2023/24.





Riyad #Mahrez reached a full agreement with #AlAhli for his transfer. ?



? Now the club will continue to talk with #ManCity, trying to convince the team: to date, it appears quite difficult.



? The player is ready for the move, but it's up to #MCFC. ? pic.twitter.com/6qhHS4jk6a