há 34 min 08:39

Galatasaray tenta João Félix



Reuters

Com o futuro em aberto, João Félix surgiu ontem no radar de um outro emblema europeu. De acordo com o jornal espanhol ‘As’, que citou a imprensa turca, o campeão Galatasaray tem preparada uma oferta de 10 milhões de euros para o Atlético Madrid por um ano de empréstimo do avançado internacional português. Este tem sido, porém, um ‘sonho’ que vem sendo alimentado por adeptos do clube turco nas redes sociais, com várias imagens de João Félix já equipado com a camisola do Galatasaray e pedidos direcionados ao jogador luso.