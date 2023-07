há 2 horas 08:47

Rony Lopes é alvo do Sp. Braga para o ataque





A SAD do Sp. Braga está no mercado à procura de um novo dono do lado direito do ataque, face à saída do habitual titular Iuri Medeiros, e segundo informações recolhidas por Record, o alvo para a posição é Rony Lopes. O internacional português, de 27 anos, está a entrar no último ano de contrato com os espanhóis do Sevilha, o que pode ser apelativo para o Sp. Braga, neste caso, tentar abrir via negocial com o conjunto andaluz.