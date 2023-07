Mitrovic não joga pelo Fulham

Continua por definir a situação de Aleksandar Mitrovic no Fulham e, a menos que algo mude, o avançado sérvio não jogará pelo Fulham nesta pré-temporada. A garantia foi dada por Marco Silva este domingo. "Um jogador que não está a treinar, um jogador que não está no campo com os colegas, não joga. É fácil para mim decidir", disse o técnico.





? “I spoke with the board, no updates about [Aleksandar] Mitrovic. A player that is not training, a player that is not with his teammates is NOT going to play. It’s easy to decide for me.”



