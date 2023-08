Bono a caminho do Al Hilal de Jorge Jesus

O guarda-redes marroquino Yassine Bono, que ontem atuou pelo Sevilha na derrota na Supertaça Europeia frente ao Manchester City, vai mesmo rumar ao Al Hilal, de Jorge Jesus. A informação é avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, que adianta que o negócio vai render 21 milhões de euros aos cofres do clube espanhol. O guardião já tem exames médicos marcados no emblema saudita.

Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal



Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked.



Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrovic. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma