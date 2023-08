Acuña no radar do Aston Villa

Marcos Acuña, antigo lateral do Sporting, é um dos nomes na lista de Unai Emery para reforçar o Aston Villa, avança o jornalista Fabrizio Romano. Segundo a mesma fonte, o argentino está interessado em atuar na Premier League e poderá beneficiar de uma eventual saída de Lucas Digne, referenciado por clubes sauditas.

Aston Villa have genuine interest in Marcos Acuna. He's on the list as potential next target, no agreement on fee with Sevilla; player keen on PL experience



Lucas Digne could leave as Saudi clubs & also two European clubs are keen on signing him.



Zaniolo, arriving today. pic.twitter.com/fMxp6uQyEG