há 46 min 08:20

Iván Jaime no FC Porto até 2029: conheça todos os detalhes da operação



José Gageiro/Movephoto

Iván Jaime vai ser jogador do FC Porto e com um contrato de duração superior ao que é habitual no Estádio do Dragão. De acordo com as informações recolhidas por Record, o espanhol, de 22 anos, vai rubricar um vínculo de seis temporadas, mais precisamente até 2029. Ainda de acordo com as informações a que o nosso jornal teve acesso, Iván Jaime ficará blindado por uma cláusula de rescisão situada nos 60 milhões de euros.