Mercado ao minuto: Sporting não perde tempo em dia que situação de Quaresma agita Turquia

Aaron Ramsey deverá ser apresentado como jogador da Juventus ainda durante esta semana, avança o 'Tuttosport'. O médio inglês do Arsenal tem à sua espera um contrato de 6,5 milhões de euros e o acordo aguarda apenas uma última reunião entre representantes do jogador e os responsáveis dos bianconeri.



9h34: O Borussia Dortmund oficializou a venda de Pulisic ao Chelsea por 64 milhões de euros, mas confirmou que vai manter o jogador, por empréstimo, até ao final da temporada.



Arsenal tem uma proposta de 16 milhões de euros por Keylor Navas, valor que já terá mesmo apresentado ao Real Madrid pelo guarda-redes 10h23:deverá ser apresentado como jogador daainda durante esta semana, avança o 'Tuttosport'. O médio inglês dotem à sua espera um contrato de 6,5 milhões de euros e o acordo aguarda apenas uma última reunião entre representantes do jogador e os responsáveis dos bianconeri.9h34: Odeaopor 64 milhões de euros, mas confirmou que vai manter o jogador, por empréstimo, até ao final da temporada.9h05: O 'Sport' avança que otem uma proposta de 16 milhões de euros por, valor que já terá mesmo apresentado aopelo guarda-redes

8h31: Ovai tentar a contratação denos próximos dias. Segundo o Calciomercato, o emblema inglês já terá feito uma proposta ao lateral do, de 25 anos.8h25:, médio francês da, vai prolonhar contrato com a equipa da Serie A. O Calciomercato avança que o jogador, de 25 anos, tem contrato até junho de 2021 e irá estender o seu vínculo com o clube até 2023.8h18: Maurizio Sarri descartou a contratação de um avançado para o Chelsea, colocando apenas em cima da mesa a possibilidade de garantir um extremo, uma vez que não tem substituos para os lesionados Pedro e Callum Hudson-Odoi.8h10: A imprensa turca avança que, na sequência da restruturação que está a ser levada a cabo no plantel do Besiktas, concretamente com a saída de Pepe e possivelmente de Adriano e Vágner Love devido a problemas financeiros, os dirigentes pretendem discutir ideias com Quaresma de forma a aconselhar o Mustang a ter um comportamento mais ponderado.- Adeve apresentar esta quarta-feira uma proposta formal ao Sporting a solicitar a cedência de Viviano até final da temporadaestá na lista de alvos do Besiktas . De acordo com as informações divulgadas na Turquia, o central doagrada ao emblema turco, que estará disponível a pagar cerca de 2,5 milhões de euros pela sua transferência.está muito perto de reforçar o plantel do Sporting até final da temporada . O nosso jornal sabe que entre o Sporting e o Liverpool está praticamente tudo acertado para a transferência do jogador, de 18 anos, e que este é mesmo esperado em Lisboa nas próximas horas para assinar contratoBom dia! Se ontem, primeiro dia do mercado de inverno , já se fizeram muitos negócios, esta quarta-feira promete continuar a ser movimentada no que a negócios (e rumores!) diz respeito. Fique connosco e acompanhe, a par e passo, todas as movimentações