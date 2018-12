Mercado em direto: Sporting e Benfica mexem-se e há quem declare vontade de sair

08h20 - Adrien Rabiot pode chegar ao Barcelona já em janeiro a troco de 5 milhões de euros. O médio francês não aceitou renovar contrato como PSG e está de saída.08h17 - O jornal espanhol 'As' escreve que o Real Madrid planeia pagar a cláusula de rescisão de Júnior Firpo, defesa do Betis que também é pretendido por Arsenal e Manchester City. Os merengues consideram-no o homem certo para fazer sombra a Marcelo.8h11 -tem sido pouco utilizado por Rui Vitória e a paciência parece ter-se esgotado por parte do central argentino contratado no último mercado de verão. O agente do jogador, Francisco Hernández, declara que a vontade de Lema é sair do Benfica já em janeiro , na reabertura da janela de transferências.8h10 - Oestá ativamente a tentar consumar o regresso dea Alvalade e, para isso se tornar uma realidade, conta com a vontade do jogador em voltar para fazer pressão sobre o conselho diretivo do Leicester. As negociações entre leões e raposas arrastam-se há já várias semanas, mas o que falta em dinheiro à SAD liderada por Frederico Varandas sobra... em paciência.08h05 - O pouco tempo de jogo que leva em Alvalade – e que não parece vir a aumentar – não tira o sono a Radosav. Numa entrevista à imprensa do seu país, o médio sérvio, de 29 anos, admite estar satisfeito eme sublinha que não pretende sair em janeiro. 08h03 -extremo argentino vinculado ao Benfica até 2021, assinou um contrato de empréstimo com oemblema que garantiu recentemente a subida à primeira divisão do México.8h01 - Sem espaço nas opções de Marcel Keizer, o central brasileiro vai deixar o Sporting nos próximos dias. O jogador ainda trabalhou ontem em Alvalade, mas em breve viajará para os Estados Unidos, onde irá representar oBom dia! Estamos de voltar para acompanhar ao pormenor tudo ao que ao mercado diz respeito. Siga aqui.