8h02 - Leonardo Koutris é o alvo definido para ocupar a vaga no flanco esquerdo da defesa, em caso de saída de Grimaldo. O lateral do Olympiacos, de 23 anos, encaixa no perfil definido pelas águias – ofensivo e com margem de progressão.



8h34 -estará a caminho da. Segundo o 'Tuttusport', o treinador dotem a aprovação decomo futuro treinador da vecchia signora. Já o 'Corriere dello Sport' avança que a Juventus ofereceu ao técnico italiano, de 60 anos, um contrato de 3 anos, no valor de 7 milhões de euros.8h29 -continua a fazer as primeiras páginas na imprensa britânica, que assegura o interesse deem contratar o jovem avançado do. Segundo o 'Mirror', os clubes da Premier League estão dispostos a abrir os cordões à bolsa e 'bater' os 120 milhões de euros da cláusula.8h13deve ser oficializado nas próxinas horas como reforço do, diz a 'Marca'.8h10 -confirmou a existência de uma abordagem dopara ingressar no clube argentino mas garantiu que, desde logo, deu uma ' nega ' aos xeneizes, mantendo-se assim no Benfica.Confira aqui como foi o mercado segunda-feira 8h07 - Omantém pressão sobre o Benfica por. O presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, encontrou-se com o homólogo dos encarnados, Luís Filipe Vieira , na última quinta-feira, em Roma, e propôs incluirno negócio, algo que não agrada ao líder das águias.8h06 - O stá disponível para pagar 5,5 milhões de euros por, de 25 anos, e já informou o seu atual clube disso mesmo. A chegada de uma oferta azul e branca pelo lateral-direito foi assumida pelo presidente do Racing Avellaneda, a Record.8h05 - As semanas que antecedem o arranque dos trabalhos da nova época serão particularmente importantes para a carreira de Rodrigo, uma vez que não está certa a sua continuidade de leão ao peito. De acordo com informações recolhidas por Record, ojá recebeu duas propostas para o empréstimo do médio-defensivo, de 27 anos, que para além de merecerem a devida apreciação pela SAD, serão também analisadas em reunião ainda esta semana pelo jogador, a gozar de um curto período de férias em Punta Cana, e pelo seu empresário, Rodrigo Vilariño.8h03 - O, a pedido de Miguel Cardoso, pretende garantir os empréstimos depara a próxima época, mas é pouco provável que o negócio avance.