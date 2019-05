Mercado já mexe: Barcelona de olho em dupla do Benfica e Mbappé a exigir tratamento de estrela

? Era un secreto a voces: Asier Garitano será el entrenador del Deportivo Alavés la próxima temporada



- Agustín Almendra, médio do Boca Juniors, foi ontem notícia na Argentina, tendo sido difundido que o presidente dos xeneize teria anunciado numa reunião de direção já ter recebido propostas do Nápoles e do FC Porto pelo jovem de 19 anos. O agente do jogador, Adrián Ruocco, negou-nos ter conhecimento de qualquer proposta ou sondagem do FC Porto.



- Benfica e Adel Taarabt estão perto de



- André Almeida culminou a temporada com o recorde jogos numa temporada (53) e por issoWolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e o Everton, orientado por Marco Silva, viram com atenção o desempenho do lateral-direito português



11h38:, antigo jogador brasileiro, estará a caminho dopara assumir as funções de diretor de desportivo, segundo avança o 'L'Équipe'., adjunto dena seleção canarinha, poderá ser o treinador da equipa na próxima época.11h36: O jornal espanhol 'As' adianta quee ojá chegaram a acordo e que o capitão doserá11h15: Ooficializou a contratação do treinadorpor uma temporada.10h43: Com a época desastrosa do Real Madrid, a limpeza ao balneário já começou e, além das saídas, o clube merengue também já procura soluções no mercado. Segundo o diário 'As', são quatro os gigantes que estão na mira de Zidane 10h25: Segundo a imprensa inglesa, oestará a negociar com oa compra do passe do guarda-redes, que se encontra emprestado pelos reds ao clube turco.10h21: O 'Corriere dello Sport' escreve esta terça-feira que, treinador italiano do, é o favorito para ocupar o lugar deno comando técnico da. O jornal adianta que o clube de Turim já iniciou contactos com o treinador.10h17: Oanunciou a contratação de, lateral-esquerdo alemão, de 26 anos, que chega do, a troco de 30 milhões de euros. Assinou até 2024.9h28:para continuar ao serviço do, nomeadamente uma equipa mais competitiva, que permita ao clube francês ganhar a Liga dos Campeões. Além do mais, segundo avança a imprensa espanhola esta manhã, parece que exige um tratamento de estrela, ao nível de Neymar, e é provável que lhe seja proposta uma melhoria no contrato, de modo a diminuir a diferença relativamente ao brasileiro, que aufere 30 milhões de euros limpos por época.9h25: A imprensa holandesa avança hoje quepoderá estar de regresso ao. O extremo, de 35 anos, deixa agora o Bayern Munique após dez anos no clube da Bundesliga e pode estar de regreso ao emblema que representou de 2002 a 2004, apesar dos rumores o apontarem aos Estados Unidos, Japão ou China.9h21: O espanholex-treinador do(entre 2016 e 2018) e atual técnico do Arsenal, contou numa entrevista em Espanha que Kylian Mbappé esteve muito tentado a mudar-se para o Real Madrid 8h37: Solskjaer parece ter encontrado o substituto de Ander Herrera, que já anunciou a saída do clube inglês, após término do contrato de cinco anos., atualmente no, é a escolha do treinador de 46 anos para o meio campo doe o clube está disposto a pagar a cláusula de rescisão do ganês, avança o 'As'.são os nomes que oquer ter sob controlo para baixar os números da transferência depara o. Ao queapurou, serão estes os jovens sobre os quais o clube catalão quer garantir um direito de preferência. E se o Benfica concordar, ‘ só’ terá de pagar 8,5 milhões de euros para ficar com o holandês - A SAD docontinua a seguir com atenção a situação de, do, e na próxima semana, após a disputa da Taça de Portugal, pode r egistar-se uma evolução neste processo - O verão promete ser muito agitado no que diz respeito ao futuro de, perante o assédio de vários ‘tubarões’ europeus ao jovem encarnado, mas a mãe do avançado faz questão de sublinhar que o miúdo "está muito feliz" no Benfica