Bruno Guimarães vai jogar no Lyon. A notícia foi confirmada ao 'Globoesporte' pelo empresário do jogador, Alexis Malavolta, e por Juninho Pernambucano, diretor do clube francês.





O médio, de 22 anos, esteve a ser negociado pelo Benfica durante várias semanas, mas Luís Filipe Vieira deixou cair a transferência devido às exigências do Ath. Paranaense.O brasileiro estava também na mira do At. Madrid - o Lyon até denunciou um acordo supostamente ilegal - mas preferiu o projeto do clube francês. O 'Globoesporte' revela que o jogador terá preferido ingressar numa equipa onde pudesse ter mais oportunidades com o objetivo de crescer na carreira e chegar à seleção brasileiroa.Segundo a mesma fonte, o Lyon, onde joga o português Anthony Lopes, deverá pagar aproximadamente 25 milhões de euros pela totalidade dos direitos económicos de Bruno Guimarães. O médio deverá assinar por cinco temporadas e só aguarda a realização dos exames médicos.