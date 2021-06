Sporting-Benfica, em direto

há 2 horas 12:09

Emoções fortes

Depois da conquista histórica do FC Porto do campeonato com um pleno de vitórias, o Multiusos de Pinhel, na Guarda, acolhe hoje e amanhã a decisão do última troféu da temporada, com a disputa de uma final four da Taça de Portugal que promete emoções fortes. Logo a abrir há um sempre escaldante dérbi entre Sporting e Benfica, uma semana depois da vitória (34-32) dos encarnados na Luz frente ao eterno rival, apesar dos leões terem terminado à frente das águias no campeonato.



FC Porto e Águas Santas disputam a outra meia-final.