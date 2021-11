Benfica-Sporting, em direto

há 4 horas 12:01

Bilhetes para o dérbi geram polémica

O dérbi de hoje também gerou uma polémica em torno dos bilhetes, com Sporting e Benfica a trocarem comunicados oficiais.



Os leões levantaram a questão ao início da tarde, acusando o emblema rival de não disponibilizar ingressos para os adeptos leoninos. "O Benfica informou o Sporting que a emissão dos ingressos solicitados apenas seria possível mediante a comunicação prévia dos dados pessoais (nome, documento de identificação, data de nascimento e contacto) de todos os adeptos. Por entender que a exigência do Benfica carece de fundamento, no dia 8 de novembro de 2021, o Sporting informou a Federação de Andebol de Portugal acerca do sucedido, tendo a federação posteriormente notificado aquele clube para proceder à cedência dos bilhetes", escreveu o Sporting.



Mais tarde foi a vez do Benfica esclarecer esta questão, negando qualquer "discriminação": "Estes acessos foram disponibilizados exatamente nas mesmas condições oferecidas a todos os adversários que esta época vieram jogar à Luz, uma prática e um procedimento que o clube aplica aos próprios adeptos do Benfica. O Benfica tem total disponibilidade para enviar imediatamente os bilhetes logo que o Sporting entenda enviar os dados solicitados".