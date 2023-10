FC Porto-Benfica, em direto

há 57 min 16:27

Benfica ataca mau momento do FC Porto

O FC Porto recebe este sábado, pelas 18 horas, o Benfica, num clássico da 7.ª jornada do Campeonato Placard de andebol. Apesar do favoritismo dos dragões, as águias querem causar uma surpresa e aproveitar o momento menos positivo do adversário, que na ronda passada empatou frente ao Águas Santas.