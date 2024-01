Suécia-Portugal, em direto

há 2 horas 13:54

Chance de ouro



Portugal tem hoje (17h00) uma oportunidade soberana no embate frente à Suécia, pois o triunfo permitirá inédita presença numa meia-final e a melhor classificação de sempre num Europeu, depois do 6º lugar em 2020. Caso vença os suecos, a Seleção também garante praticamente um lugar no pré-olímpico rumo a Paris'2024.