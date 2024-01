Dinamarca-Portugal, em direto

há 3 horas 15:52

Leonel Fernandes: «Sentimos que podemos discutir a vitória»

"A Dinamarca é uma seleção muito experiente, com uma equipa muito coesa. Acredito que, com paciência no ataque e entreajuda na defesa, agressivos e com muita comunicação, podemos disputar um bom jogo e quem sabe ganhar. Vamos ter um encontro difícil que, apesar das probabilidades estarem um pouco para o lado da Dinamarca, nós sentimos que podemos discutir e tentar conquistar uma vitória", afirmou Leonel Fernandes, ponta do FC Porto de 25 anos, em declarações à Lusa: "Depois do apuramento, para além de ir o mais longe possível, o pré-olímpico é uma meta a atingir".