Diretor de andebol do Sporting e o dérbi no Pavilhão João Rocha: «Benfica joga a vida aqui»

Carlos Carneiro, diretor de andebol do Sporting, fez a antevisão ao dérbi deste sábado frente ao Benfica (18h) no Pavilhão João Rocha, da 24.ª jornada do campeonato nacional, frisando a importância do jogo."Apesar de o Benfica jogar a vida aqui e de ter muita pressão devido ao investimento, este jogo é muito importante para nós. Somos o Sporting, jogamos sempre para ganhar", disse aos meios do clube.O Sporting, recorde-se, é líder do campeonato nacional de andebol, com 67 pontos. O Benfica ocupa a 3.ª posição, com 62.