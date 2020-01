Europeu de andebol: RTP pode transmitir jogos de Portugal da fase a eliminar

A RTP anunciou esta quinta-feira que, caso a seleção portuguesa se apure para a fase a eliminar do campeonato da Europa de andebol, transmitirá todos os encontros da equipa das quinas.

Segundo fonte oficial de empresa, a "RTP concluiu com êxito, as negociações com a SportTV para o sublicenciamento dos jogos de Portugal no Europeu de Andebol 2020".

Tendo sempre como premissa a qualificação da seleção nacional, o acordo prevê a transmissão da qualificação para o 5º lugar, que dará acesso aos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ou do jogo das meias-finais.

Consoante os resultados, a RTP poderá ainda transmitir, o encontro para atribuição do terceiro lugar ou a final.

A RTP reitera o seu empenho "no acompanhamento das seleções nacionais nas mais variadas modalidades desportivas em competições internacionais" e acrescenta que tem a partir de hoje "uma equipa de reportagem a acompanhar o Euro2020, na Suécia".

A seleção portuguesa, que passou a fase preliminar com duas vitórias e uma derrota, vai agora disputar o Grupo II do chamado 'main round' da prova, onde defrontará a Suécia, a Islândia, a Eslovénia e Hungria.

A equipa das quinas precisa de ficar nos dois primeiros lugares da poule para seguir para as 'meias', ou no terceiro lugar para aceder ao jogo pelo quinto posto.