Magnus Andersson: «Era a última chance para dar um título a Alfredo Quintana»

Magnus Andersson não escondeu a emoção após a conquista da Taça de Portugal de andebol após bater o Benfica por 31-27. Os dragões juntam, assim, a conquista da prova rainha ao primeiro lugar no campeonato nacional.





"Duas das melhores equipas de Portugal. Lamento não termos podido jogar andebol, foi um jogo estranho para ambas as equipas. Foi um jogo repleto de emoções, demos este título ao Alfredo [Quintana]. Era a última chance para lhe dar um título. Estou muito orgulhoso pela minha equipa. Estamos cansados, fizemos tantos jogos este ano, e vamos tentar continuar a ganhar", afirmou o treinador do FC Porto.Miguel Martins sublinhou também a união do grupo e a vontade de sair dos dragões "pela porta grande"."Sinto-me muito lisonjeado por ter privado com este grupo, com enormes jogadores. Feliz por ter conquistado duas dobradinhas. Queria sair do FC Porto pela porta grande e acho que conseguimos. Tínhamos entrado mal com o Águas Santas e hoje queríamos que fosse diferente. Uma final é sempre marcada por não ser bem jogada. Uma final não é para jogar é para ganhar. Não interessam as exclusões. Nós unimo-nos como grupo e ganhámos, que é o mais importante", disse.