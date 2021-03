Miguel Laranjeiro: «Quintana esteve aqui sempre e é por ele que vamos a Tóquio»

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal, não escondeu sentir "enorme orgulho e uma alegria imensa" depois de a Seleção Nacional derrotar a França e garantir uma inédita presença nos Jogos Olímpicos.





"Grande orgulho nesta equipa, foram uns heróis. Do mar, da terra... Ultrapassando dificuldades, houve muita emoção. É com este orgulho e alegria que aqui estamos", começou por referir o dirigente, em conferência de imprensa. Miguel Laranjeiro, à imagem do que antes tinha feito o técnico Paulo Jorge Pereira , não esqueceu o guarda-redes Alfredo Quintana."Foi um apuramento com Quintana no coração, esteve aqui sempre. E acho que é por ele que vamos a Tóquio", sublinhou.