Mundial'2023: Portugal-Hungria, em direto

há 1 horas 18:08

Miguel Martins encara jogo como uma final

Porta-voz do grupo português na véspera, o central Miguel Martins encara "como uma final" esta partida ante os húngaros. "O jogo com a Hungria vai ser muito difícil e temos que o encarar como uma final, porque perdendo podemos não conseguir chegar mais adiante na 'main round' [fase principal]", adiantou o jogador de 25 anos.



Sobre o adversário, o jogador do Pick Szeged fala de uma equipa com um "estilo de jogo completamente diferente do da Coreia do Sul". "Possui jogadores muito fortes, com bastantes quilos, uma defesa que não vai sair dos seis metros e que irá obrigar a seleção portuguesa a atirar de fora. Acho que o segredo estará na nossa defesa. Conseguir defender o ataque deles, anular o pivô e travar os remates de primeira linha dos laterais esquerdo, que são os que atiram melhor, e fazer contra-ataque", explicou o central.