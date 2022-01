Holanda-Portugal, em direto

há 45 min 18:10

Prova em risco de cancelamento?

O presidente da Liga alemã de andebol, face aos nove casos de covid-19 que afetam os germânicos no Euro2022, sugeriu hoje a hipótese de a seleção desistir da competição, depois de já estar apurada para a segunda fase. "Todas as opções devem ser colocadas em cima da mesa e discutidas abertamente com todas as partes interessadas", disse Frank Bohmann, exigindo, "sem apontar o dedo a ninguém", "uma avaliação clara do risco com base no nível muito alto de contágio".