Patryk Walczak reforça Sporting

O internacional polaco Patryk Walczak é o mais recente reforço do andebol do Sporting para a época 2022/23, anunciou esta sexta-feira o clube na sua página na Internet.

Patryk Walczak atua a pivô, tem 29 anos, 1,99 metros de altura e 111 quilos, e nas duas últimas temporadas representou os macedónios do RK Vardar, após ter passado pelos campeonatos alemão, francês e polaco.

O jogador afirmou que gosta do estilo de jogo da equipa do Sporting e que o objetivo para a época passa por "vencer jogo após jogo até ao final da temporada e conquistar todos os troféus possíveis".

"Sei que os dois adversários mais fortes são o FC Porto e o Benfica, e que o Sporting fez uma grande prestação na Liga Europeia. Também ganhou a Taça de Portugal contra o FC Porto, o que foi muito bom para a equipa", afirmou.

Patryk Walczak, que irá vestir a camisola número 10, conquistou dois campeonatos e duas Taças pelo RK Vardar e disse que passou duas excelentes temporadas na Macedónia do Norte, "com boas recordações", e espera que aconteça o mesmo no Sporting.

O jogador já representou o Massy EH (França), o TS Nettelstedt-Lubbecke (Alemanha) e o Kielce, MKS Pogon Szczecin e o SMS Gdansk (Polónia) e foi por 58 vezes internacional pela Polónia, marcando presença no Europeu de 2022 e nos Mundiais de 2021 e 2017.

O pivô polaco é o segundo reforço do plantel do Sporting para a época 2022/23, depois de os 'leões' terem anunciado na semana passada a contratação do guarda-redes argentino Leo Maciel, de 33 anos, campeão europeu pelo Barcelona.