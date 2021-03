Paulo Pereira após o triunfo sobre a Tunísia: «Conseguimos tudo o que tínhamos planificado»

A Seleção Nacional de andebol deu esta sexta-feira um passo importante para rumo ao apuramento para os Jogos Olímpicos ao derrotar a Tunísia. No final da partida, o selecionador Paulo Pereira elogiou o desempenho dos jogadores e sublinhou que a vantagem conseguida na fase inicial do encontro foi determinante.





"Tivemos que fazer algumas adaptações devido às duas exclusões de Daymaro Salina [que corria o risco de ser excluído do jogo] e correram bem. Conseguimos tudo o que tínhamos planificado. Fomos muito capazes, corrigindo alguns pormenores, e ganhámos por sete golos o que é uma satisfação enorme para todos nós. Foi importante a vantagem de quatro/cinco golos inicial, porque não sabíamos qual seria a reação da nossa equipa, nem da seleção tunisina. Era um jogo traiçoeiro. Mas entrámos bem, com clareza no que toca às intenções e conseguimos a vitória sem grandes sofrimentos", começou por referir o técnico português.Amanhã Portugal volta a entrar em campo para defrontar a Croácia, um jogo que o Paulo Pereira considera ser "completamente diferente". "O facto de toda a gente ter participado, permite encarar o jogo com a Croácia com outra intensidade. Recuperar hoje é essencial, para o jogo de amanhã. Acredito que vamos estar bem outra vez. Vou abordar o jogo de sábado consoante o resultado de hoje [França bateu a Croácia]. Se tivermos que ganhar o jogo de sábado é de uma forma, se tivermos de ganhar o de domingo é de outra. Os jogadores fizeram um jogo fantástico, com alguns erros, mas tudo pode acontecer. Atendendo ao momento que estamos a atravessar eles estão a dar uma resposta fantástica. Amanhã vai ser mais difícil", concluiu.