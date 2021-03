Tunísia-Portugal, em direto

há 12 min 17:30

Seleção em busca dos Jogos

Depois do brilharete no Mundial, Portugal volta esta sexta-feira às grandes competições, defrontando esta tarde, a partir das 17h30, a congénere da Tunísia no primeiro encontro deste grupo 2 do torneio pré-olímpico. Tudo para seguir em direto no nosso site.